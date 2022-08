La E313 rouverte à Herentals où l’incendie d’une entreprise a causé de gros dégâts

Les causes de l'incendie dans l’entreprise de peinture en poudre Alco ne sont pas encore connues. En raison du vent, les denses émanations de fumée se sont propagées en direction du nord, c'est-à-dire vers la E313 et le centre de Herentals.

L'autoroute a été fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures lundi soir et la ville a demandé aux habitants des environs de garder leurs portes et fenêtres fermées, par précaution.

Après plusieurs heures de lutte, les pompiers - arrivés sur place vers 21h - sont parvenus à maitriser le feu et à réduire les dégagements de fumée. Le bâtiment, utilisé pour la galvanisation et la peinture de véhicules, de meubles et de clôtures, serait complètement sinistré.

Trois équipes de pompiers restent sur place pour l’éventualité d’une reprise de l’incendie.