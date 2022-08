Le parquet enquête sur deux explosions nocturnes à Zaventem

"Des inconnus ont jeté un objet enflammé sur la façade d'une maison à Zaventem vers 22h30", a précisé la porte-parole du parquet Carol Vercarre. "Cet objet a explosé, endommageant la porte d'entrée et une fenêtre de la maison et provoquant l'incendie de l'habitation. Une résidence adjacente et deux véhicules garés dans la rue ont également été endommagés."

Le feu était déjà éteint à l'arrivée des services de secours, car l'occupant de la maison concernée ainsi que d'autres habitants du quartier s'étaient mobilisés pour en venir à bout. Le parquet a envoyé le laboratoire de la police judiciaire ainsi qu'un expert en incendie sur place.

"Ils ont trouvé des traces d'accélérateurs de feu", a déclaré la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. "Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte." Selon Vercarre, il n’est pas encore clair si l’attaque est liée au milieu de la drogue.

Les habitants apparemment visés par les explosions - une famille avec trois enfants - se posent des questions. "Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé", expliquait la maman à Radio 2. "Quelqu’un a jeté quelque chose contre notre façade, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit. Après la première explosion, je me suis immédiatement rendue au jardin avec les enfants. Les flammes sont montées jusqu’au haut de notre façade, mais heureusement il n’y a pas de dégâts à l’intérieur de la maison. Notre voiture et celle de nos voisins ont également été endommagées. Nous habitons ici depuis cinq ans. Nous n’avons aucune idée de qui peut être l’auteur de cette attaque".