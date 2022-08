Les pays de l’UE réduiront leur consommation de gaz de 15% sur base volontaire

Les ministres européens de l’Energie se sont accordés ce mardi pour une mesure d’économie volontaire et non obligatoire, pour la période allant du 1er août au 31 mars 2023. Ils suivent donc dans les grandes lignes la proposition de la Commission européenne (réduction de 15% pendant 8 mois), mais avec une série d’adaptations, d’exceptions et une possibilité de dérogation. Une douzaine d'États européens s'étaient en effet opposés à l'objectif de 15% et surtout au caractère obligatoire de cette mesure que la Commission voudrait imposer en cas d'urgence.

"La Belgique a demandé à être exemptée du caractère obligatoire de la mesure", confiait une source diplomatique. "Si la Belgique était obligée de réduire sa consommation de 15%, elle devrait exporter ces volumes. Or, elle est arrivée à la limite de ses capacités d'exportation."

Notre pays est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) grâce au terminal de Zeebrugge, en Flandre occidentale. La crise gazière actuelle a poussé ses volumes d'exportation aux limites de ses capacités. "D'autres pays européens, comme l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie auraient le même problème que la Belgique et réclament une exemption", ajoutait la source diplomatique.

Les exemptions convenues par les ministres européens visent les Etats membres qui ne sont pas interconnectés au réseau de gaz d'autres Etats membres ou les Etats membres dont le réseau électrique n'est pas synchronisé avec le système européen d'électricité et qui sont fortement dépendants de gaz pour produire leur électricité. Des dérogations peuvent par ailleurs être demandées dans plusieurs cas, notamment par des Etats dont les interconnexions sont limitées et qui peuvent démontrer que leur capacité d'exportation ou leur infrastructure de gaz liquéfié est utilisée pour rediriger du gaz naturel vers d'autres Etats membres.

La procédure d'alerte sera enclenchée par une décision du Conseil européen sur la base d'une proposition de la Commission. Elle visera les cas de risque substantiel d'une pénurie sévère de gaz ou une demande de gaz exceptionnellement haute, ou si cinq pays ou plus ont déclaré une alerte nationale. Les différents Etats sont appelés à établir des priorités dans les mesures qu'ils prendront afin de ne pas affecter les ménages et des services essentiels: infrastructures critiques, soins de santé et défense. Les règles annoncées sont "une mesure extraordinaire et exceptionnelle prévue pour un temps limité", précise le communiqué. Elles s'appliqueront durant un an.

"Il y a beaucoup d’adaptations", constatait la journaliste Leen De Witte (VRT). "La question est de savoir si la proposition de la Commission européenne, c’est-à-dire une économie de 45 milliards de mètres cubes de gaz, est encore réalisable".