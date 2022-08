Urban Crop Solutions à Waregem aide l’Arabie Saoudite pour la culture fruitière et maraîchère

Le spécialiste saoudien dans le domaine de la culture maraîchère et fruitière s’est intéressé à l’entreprise Urban Crop Solutions parce qu’elle a développé un système de culture verticale. Les plantes sont cultivées dans des espaces fermés et des conteneurs à l’aide d’une lumière LED. Cela peut permettre de cultiver des fruits et légumes en Arabie Saoudite où la chaleur et la sécheresse posent problème.

Grâce à cette collaboration avec l’entreprise flamande, l’Arabie Saoudite veut devenir moins dépendante de l’importation de légumes et fruits cultivés dans d’autres pays. "La culture en plein air n’est pas une option pour les Saoudiens, c’est pourquoi ils optent pour un environnement complètement contrôlé. Ils veulent y cultiver des plantes à feuilles, des microlégumes et des fines herbes. La culture de fruits, comme les fraises, est aussi à l’étude", expliquait Maarten Vandecruys, fondateur de l’entreprise Urban Crop Solutions, à Radio 2.

Vandecruys se réjouit de cette collaboration. "Pour nous, c’est un premier pas vers le marché d’Arabie Saoudite. Notre partenaire sur place projette d’ailleurs d’agrandir prochainement. Nous sommes ravis que cette entreprise ait opté pour nos systèmes", concluait Maarten Vandecruys.