Borealis était au courant depuis mai des abus sur son chantier anversois

On apprenait mardi que l'auditorat du travail anversois mène une enquête relative à 55 victimes de traite des êtres humains actives sur le grand chantier de construction de l'entreprise chimique Borealis, à Kallo aux abords du port d'Anvers. Il s’agit de ressortissants originaires des Philippines et du Bangladesh qui devaient travailler 6 jours sur 7 pour un salaire mensuel de maximum 650 euros.

Dans une réponse adressée aux quotidiens Gazet van Antwerpen et De Tijd, Borealis affirmait mardi qu'il ne s'agit pas d'employés de l'entreprise elle-même mais de l'entrepreneur IREM-Ponticelli. La société active dans la chimie s'est dit "surprise" et "indignée" par les allégations de trafic d'êtres humains. Borealis a mis en place un groupe d'enquête interne et affirmait exiger d'IREM-Ponticelli une transparence totale. "Tous les sous-traitants sont contractuellement tenus de se conduire de manière éthique, comme indiqué dans le code de conduite professionnelle de Borealis". IREM-Ponticelli est une joint-venture temporaire entre la société française Ponticelli et l'italienne Irem. Les deux entreprises n'ont pas encore réagi.