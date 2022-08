Camp d’été à l’Ecole royale militaire pour la princesse Elisabeth

Ce camp a pour objectif de mettre en pratique et de développer les compétences acquises, notamment les techniques de patrouille et le sens du leadership. La résistance au stress et à la fatigue y est également mise à rude épreuve lors des exercices militaires sur le terrain.

Elisabeth de Belgique a suivi en 2020-2021 la première année de cours de la promotion en Sciences sociales et militaires (SSMV) de l'ERM, dans le rôle linguistique néerlandophone. Une formation que son frère Gabriel effectuera également dès fin août.

Depuis octobre dernier, Elisabeth étudie pour sa part au Lincoln College d’Oxford, en Angleterre, l’histoire et les sciences politiques. Une formation de trois ans qu’elle combine avec un nombre croissant d’activités officielles en tant que princesse héritière.