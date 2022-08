L’eau de la mer du Nord 3 degrés plus chaude que la normale

Les records de chaleur se succèdent cet été. En Mer Méditerranée, on a ainsi mesuré à certains endroits 30 degrés dans l’eau, soit 5 degrés de plus que la normale. En Mer du Nord, la hausse des températures moyennes de saison se "limite" à 2 ou 3 degrés. "Une telle vague de chaleur sous l’eau est qualifiée de canicule maritime", précise Jan Seys du VLIZ. "Ces canicules maritimes sont devenues plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Au niveau mondial il y a 50% de jours de canicule maritime en plus par rapport à la situation il y a 100 ans".

Les canicules sous l’eau créent des problèmes pour l’écosystème. "Nous le constatons avant tout dans les régions tropicales et subtropicales, mais aussi de plus en plus en Mer Méditerranée", indique Jan Seys.

"Les coraux vont devenir plus pâles et finir par disparaître à la longue, parce qu’ils perdent les algues avec lesquelles ils cohabitent et qui ne résistent pas aux températures élevées. Mais les coraux ont besoin de ces algues pour survivre. Je constate également que des algues vénéneuses peuvent se former dans l’eau plus chaude".