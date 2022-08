Pour la deuxième fois, une grue cendrée naît dans la nature au Limbourg

Il est conseillé aux promeneurs de rester sur les chemins de la réserve naturelle pour ne pas déranger les oiseaux. Ils risquent sinon de recevoir un procès-verbal. Une équipe de surveillance a été créée au Zwarte Beek pour protéger les grues cendrées. Elle est composée de gardes forestiers et de bénévoles. C’est d’ailleurs depuis les chemins que les amateurs ont le plus de chance de découvrir les grands oiseaux et de les voir voler. "Ils se camouflent très bien. Leurs plumes deviennent brunes, pour se confondre avec la végétation".

On s'attend à ce que la famille de grues reste à proximité du site de reproduction jusqu'en octobre, puis se déplace vers le sud pour passer l'hiver, bien qu'il ne soit pas exclu qu'elle continue à passer l'hiver dans le Limbourg.

Natuurpunt considère que les grues cendrées sont en quelque sorte des ambassadrices de la nature humide en Flandre. "Leur présence nous indique que le domaine naturel est approprié et stable. Les grues nous prouvent que la nature s’est rétablie et que cela en vaut la peine. Et puis ce sont tout simplement des oiseaux spectaculaires".