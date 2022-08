Amazon va lancer une boutique en ligne belge, mais pas sous le nom Amazon.be

L’entreprise américaine de commerce en ligne annonce ce jeudi son intention de lancer une boutique locale pour la Belgique "dans les prochains mois", confirmant ainsi de récentes rumeurs. Elle sera accessible via le site www.amazon.com.be. D'ici là, les petites et moyennes entreprises et vendeurs partenaires peuvent s'inscrire sur un site internet dédié (sell.amazon.com.be) afin d'y proposer leurs produits.