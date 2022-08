Décès du photographe Walter De Mulder, chroniqueur de la vie quotidienne

De Mulder a travaillé pour les quotidiens et parutions flamands Het Volk, De Standaard, De Bond - la publication de la Ligue des familles - mais aussi étrangers, comme Stern et Die Zeit. Trois de ses photos ont été reprises dans le catalogue World Press. Il a reçu le Prix de la Communauté flamande pour l’entièreté de son œuvre, et a donné cours pendant des années à Saint-Luc à Bruxelles et Gand.