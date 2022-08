Des étudiants de Louvain et Malines construisent une voiture de course électrique sans pilote

Depuis 2009 déjà, des étudiants de la KU Leuven et de la haute école Thomas More construisent chaque année une voiture de course électrique, équipée chaque fois des nouveautés technologiques. Mais cette année, ils sont allés un pas plus loin : leur voiture roule sans chauffeur.

"Nous avons complètement transformé une vieille voiture de course en voiture complètement autonome", expliquent les jeunes, qui ont adopté le nom de "Formula Electric Belgium". L'engin, électrique et pesant 250 kilos, est notamment équipé de capteurs intelligents et d'un puissant ordinateur.