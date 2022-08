Hadja Lahbib, dont un voyage en Crimée suscite la polémique, réitère la solidarité de la Belgique envers l'Ukraine

"C'est un jour important pour le peuple d'Ukraine. Pour la Journée de l'État ukrainien, j'ai fait part à Dmytro Kouleba de notre indéfectible solidarité, de nos fermes positions sur la situation et de notre engagement à maintenir notre soutien", a indiqué Hadja Lahbib sur Twitter en doublant ces propos d'une lettre à son homologue publiée par le département sur son site. "Mon pays est parfaitement conscient de l'importance de cette célébration instaurée par le Président (Volodymyr) Zelensky l'an dernier. Dans le même temps, la célébration servira sans aucun doute à remonter le moral au moment où l'Ukraine et son peuple défendent courageusement leurs foyers et se battent pour la survie de leur État", écrit la ministre MR.

"Je saisis cette occasion pour réitérer l'indéfectible solidarité de mon pays et son plein soutien à l'Ukraine ainsi que la profonde amitié qui unit nos deux pays", ajoute la ministre, en exprimant le souhait de se rendre "bientôt" à Kiev. "L'Ukraine est un pays indépendant et souverain ainsi qu'un membre précieux et digne de confiance de la communauté internationale. Son peuple a le droit indiscutable de choisir son propre destin. L'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues doit être pleinement respectée. Ces frontières incluent tous les territoires de l'Ukraine, dont la Crimée et le Donbass, qui sont actuellement sous l'occupation illégale de la Fédération de Russie, directement ou via des régimes fantoches", poursuit encore Hadja Lahbib.