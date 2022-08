La police mobilisée pour une chasse au wallaby, à Kortenberg

La centrale de la police a été appelée vers 22h15 pour un kangourou échappé. L'animal se déplaçait rapidement, ce qui n'a pas facilité sa localisation, a précisé la police de la zone HerKo (Herent/Kortenberg). L'animal a finalement été repéré vers 4h du matin par une automobiliste qui l'a suivi à distance en voiture jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Avec l'aide d'Animal Rescue Service, le wallaby a pu être intercepté dans le jardin d'une maison de la Meerbekstraat (photo) à Erps-Kwerps (Kortenberg). "Ce n’est pas une intervention courante", indiquait l’officier de presse de la police Nick Gyselinck. "Nous avons reçu plusieurs appels, ce qui nous a permis de suivre la trace de l’animal".

Le propriétaire a entretemps été identifié et a fait savoir qu'il n'était plus en mesure de s'occuper de l'animal. La bête a donc été transférée dans un refuge. "Une enquête est en cours sur la façon dont le wallaby s’est échappé et sur ses conditions de vie".

Ce jeudi matin, la police était à nouveau sur le pied de guerre. Un nouvel appel lui est parvenu, mentionnant un wallaby qui se trouvait vers 8h45 sur la Lipselaan à Herent. Il pourrait appartenir au même propriétaire, mais cela doit encore être confirmé. "La priorité est d’attraper l’animal, qui est en panique. Une collision avec un véhicule, certainement de nuit, n’est pas exclue", précisait Nick Gyselinck.