Le secteur Horeca ne fait payer qu’une partie des coûts plus élevés à ses clients

En juin dernier, le taux d’inflation belge est monté à 9,65%. Ce qui signifie que le coût de la vie a augmenté de presque 10% en moyenne par rapport à juin 2021. En cause, avant tout, la flambée des prix de l’énergie. Mais ces derniers mois, les prix des aliments ont également grimpé. L’alimentation (y compris les boissons alcoolisées) est actuellement en moyenne 8,44% plus chère qu’il y a un an. Pour certains produits, l’inflation est même nettement supérieure : il s’agit notamment des huiles (20%), du poisson et des produits laitiers (plus de 11%).

Matthias De Caluwé, administrateur délégué de Horeca Vlaanderen, rapporte les témoignages de divers gérants. "L’un d’entre eux m’a indiqué hier que le prix de son kilo de saumon a doublé par rapport à juin 2021. Les pâtes alimentaires sont, à l’achat, trois fois plus chères qu’il y a un an. Ajouté à cela les prix de l’énergie qui flambent pour tout le monde. Et puis il y a le coût salarial qui a augmenté, ce qui engendre une situation très particulière. Traduire cela entièrement dans les prix calculés aux clients, c’est difficile, mais les entreprises doivent tout de même pouvoir survivre"'.

Horeca Vlaanderen a calculé que le consommateur dépense actuellement 5,4% de plus qu’il y a un an dans le secteur Horeca. Ce qui signifie que les cafés et restaurants ne font pas payer à leurs clients l’entièreté de leurs coûts majorés.