Les jeunes évitent plus souvent de prendre la voiture

La voiture perd en popularité en Belgique, notamment auprès des jeunes. C’est notamment ce que révèle le baromètre de mobilité publié ce jeudi par l’Institut pour la sécurité routière Vias. Le nombre de kilomètres parcourus en voiture au cours du premier semestre 2022 est ainsi en baisse de 23% par rapport à la même période en 2019. Chez les jeunes (18-34 ans), la part du nombre de kilomètres parcourus en voiture est passée de 55% en 2019 à 45% en 2022 (comparaison des premiers semestres). En cause, notamment, le coût élevé d’une voiture et la flambée des prix du carburant. "Et puis les jeunes n’aiment pas rester coincés dans les embouteillages et ils connaissent le risque d’un accident de la route. Obtenir son permis de conduire est aussi devenu plus difficile", explique Vias.