Les scouts de Wilrijk obtiennent la suspension de leur expulsion d'un camp à La Roche

La haute juridiction estime que les moyens de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision d’expulsion dont suspension, ce que conteste le bourgmestre Guy Gilloteaux. L'unité Oosterveld, basée dans le district anversois de Wilrijk, s'était installée à La Roche pour son camp d'été, après l'indisponibilité subite de la location qu'elle avait réservée à Hotton. Au cours des derniers jours, plusieurs riverains se seraient plaints, notamment de nuisances sonores, mais aussi d’intrusions sur des terrains privés et de déchets laissés à l’abandon. Le bourgmestre Gilloteaux avait alors décidé d'expulser le groupe de 240 scouts quelques jours avant la fin du camp en prenant un arrêté, afin d’éviter davantage de nuisances encore pour les riverains

Du côté de l'unité scoute, on indiquait mercredi après-midi que les tentatives de conciliation n'ont produit aucun résultat. Les Scouts et Guides de Flandre ont indiqué comprendre les préoccupations du voisinage et de la commune. L'organisation espérait malgré tout qu'un compromis puisse encore être trouvé. Etant donné que le groupe aurait en principe dû quitter les lieux mercredi après-midi et qu'aucune solution n'avait été trouvée, l'unité de Wilrijk a décidé de s'adresser au Conseil d'Etat.