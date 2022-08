La crise énergétique provoque une ruée sur le bois de chauffage, en plein été

"On assiste effectivement à une ruée sur le bois de chauffage", confirmait à Radio 2 Marc Peleman, patron d’une scierie à Puurs-Sint-Amands. "Les prix de l’électricité et du gaz explosent. Les gens commencent à stocker à nouveau du bois parce que c’est comparativement bon marché. Si les prix de l’électricité et du gaz baissaient demain, la demande en bois diminuerait également".

Même son de cloche chez Mathieu Depuydt de la scierie Michiels à Deinze, en Flandre orientale. Il constate qu’il y a le double de clients par rapport à la normale. "Nous voyons que les gens font de plus en plus de réserves parce qu’elles ont peur qu’il n’y ait plus rien en stock cet hiver". Depuydt a la même crainte et ne livre donc actuellement que les clients de la région de Deinze. "Nous n’avons plus accès non plus à nos matières premières parce que l’industrie paie des prix trop élevés pour le bois".