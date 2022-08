La grippe aviaire a tué au moins deux renards en Flandre

En Brabant flamand et en Flandre occidentale, deux renards ont été retrouvés morts après avoir été contaminés par la grippe aviaire, a rapporté l'Agence Nature et Forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) de la Région flamande. Ils ont vraisemblablement attrapé le virus après avoir mangé des oiseaux contaminés. Entre eux, les renards ne peuvent se transmettre la maladie, mais de plus amples recherches démontreront si les renards vont propager ou non le virus à d'autres mammifères.