Tomorrowland entame le troisième week-end de sa 16e édition

Le troisième et dernier week-end du festival de musique électronique Tomorrowland a démarré ce vendredi au domaine provincial De Schorre à Boom, en province d'Anvers. Environ 200.000 visiteurs sont attendus sur le site, un chiffre comparable à celui des deux précédents week-ends. Le thème du festival de cette année est "The reflection of love". Ce jeudi, Tomorrowland organisait également "Love Tomorrow", son congrès sur le développement durable. L’historien israélien Yuval Noah Harari et le vice-président néerlandais de la Commission européenne, Frans Timmermans, y ont pris la parole.