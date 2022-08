L’autoroute vers Ostende fermée à Zandvoort après un accident mortel avec un conducteur fantôme

L’accident mortel s’est produit ce samedi midi. Le conducteur de la voiture qui roulait à contresens sur l’autoroute A10 n’a pas survécu à la collision avec un camping-car. La victime est un homme âgé de 31 ans. Les deux occupants du camping-car sont grièvement blessés et ont été emmenés à l’hôpital. Les services de secours et un hélicoptère médical ont été dépêchés sur les lieux de l’accident, tout comme un expert du parquet.

En raison de l’accident, l’autoroute a été fermée pendant plusieurs à hauteur de Zandvoort, dans la direction vers Ostende. Un long embouteillage s’est formé.

Il était conseillé, pour se rendre à Ostende, de sortir à Jabbeke sur l’autoroute E40 et de suivre la direction de la France. On peut ensuite sortir à Gistel et rejoindre Ostende via la Chaussée de Torhout. Aux véhicules arrivant d’Anvers et Gand, il était déconseillé de prendre l’E34 en direction de Knokke.