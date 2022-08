Piscines moins chauffées et éclairage public réduit : les villes flamandes veulent économiser de l’énergie

Il n’y a pas que les consommateurs particuliers qui ont des difficultés à faire face à la montée des prix du gaz et de l’électricité. Les villes et communes sont confrontées à la même réalité. A l’étranger (en Allemagne, France, Espagne, Italie et aux Pays-Bas notamment), nombre d’administrations locales ont déjà annoncé des mesures d’urgence pour réduire leurs coûts. Plusieurs villes et communes flamandes en ont fait de même.

"Toutes les villes et communes de Flandre sont déjà préoccupées de longue date par la problématique du climat", souligne le bourgmestre de Genk et président de la VVSG Wim Dries (photo). "Elles le font avec une vision et des mesures à long terme, mais elles veulent évidemment aussi entrer en action immédiatement en cette période exceptionnelle de factures très élevées".