L’étudiant Ahmed Samir bénéficie d’une grâce présidentielle et a quitté la prison en Egypte

L’étudiant égyptien Ahmed Samir Santawy (29 ans), qui effectuait à l’université CEU de Vienne un master en sociologie, avait été arrêté début février 2021 alors qu’il rendait visite à sa famille en Egypte. Depuis lors, il séjournait en prison dans son pays natal, soupçonné d'appartenir à un groupe terroriste et de diffuser des fake news, ce que sa compagne flamande Souheila Yildiz (photo, à g.) dément elle aussi catégoriquement depuis près d’un an et demi, notamment au micro de VRT NWS. Ce samedi, Yildiz annonçait sur Facebook que son fiancé et deux autres personnes ont bénéficié d’une grâce présidentielle et qu’Ahmed Samir (photo archives, à dr.) peut quitter la prison. La nouvelle, inattendue, a été confirmée par Wies De Graeve d’Amnesty International, qui se dit ravi pour l’étudiant, son amie flamande et leurs proches.