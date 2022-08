Réponse de l’Ukraine à propos de la ministre Lahbib : "Pas de rupture de confiance"

Selon le ministre Van Quickenborne (photo archives), le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a déjà répondu le 29 juillet à la lettre que lui avait adressée son homologue Hadja Lahbib à l'occasion de la Journée de l'État ukrainien. La ministre belge y exprimait l'"indéfectible solidarité" de la Belgique envers l'Ukraine et rappelait, notamment, que la Crimée était occupée illégalement par la Russie.

"Cet échange a démontré que la Belgique et l'Ukraine sont sur la même longueur d'onde et qu’il n’y a pas de rupture de confiance", a déclaré Vincent Van Quickenborne (Open VLD) à la chaîne de télévision privée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères "ne doute pas une seule seconde du fait que notre pays et la ministre des Affaires étrangères défendent l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a-t-il poursuivi. "Je peux donc dire qu'il n'y a aucun problème entre nos deux pays".

Le ministre de la Justice a assuré que la Belgique continuerait de soutenir et de fournir des armes à l'Ukraine. Interrogé sur la controverse dont Hadja Lahbib fait l'objet, Vincent Van Quickenborne a souligné qu'il ne pouvait se prononcer que sur "ses compétences en tant que ministre, et non comme journaliste".