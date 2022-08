Tomorrowland tire déjà un bilan positif de trois "week-ends magiques"

Alors que la dernière journée du festival de musique électronique n’est pas terminée, les organisateurs de Tomorrowland ont déjà tiré un bilan positif des trois week-ends festifs, qu'ils qualifient d'"uniques" et de "plus magiques que jamais". Les bourgmestres des communes de Boom et Rumst, en province d'Anvers, se sont également dits satisfaits que le festival ait pu être relancé après deux années marquées par le coronavirus, mais espèrent revenir à deux week-ends de fête l'année prochaine. Selon eux, aucun riverain ne souhaite que ce 3e week-end devienne permanent.