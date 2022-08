Des chercheurs flamands impliqués dans des recherches climatiques au Groenland

Les chercheurs ont étudié les effets du changement climatique sur la répartition du plancton dans une vaste zone de fjords de plus d'une centaine de kilomètres de long. Ils ont réalisé leurs travaux à bord du bateau de recherches groenlandais RV Sanna. Avec la VPR, ils ont pu obtenir des images du plancton en temps réel et en haute résolution (25 images/seconde).

Ce procédé a déjà fait ses preuves en mer du Nord, dans le cadre du programme 'LifeWatch' piloté par le VLIZ. En mesurant simultanément la profondeur, la température, la turbidité et la salinité, les chercheurs peuvent obtenir rapidement une image précise du plancton et de sa répartition dans l'eau.

Entre 2000 et 2010, on a mesuré que les glaciers du Groenland reculaient de 110 mètres par an. Ceux qui sont encore en contact direct avec la mer sont particulièrement importants pour l'écosystème. Ils apportent un panache d'eau de ruissellement fraîche qui provoque une remontée d'eau profonde riche en nutriments. Grâce à cela, en été, on peut enregistrer une présence jusqu'à dix fois plus élevée que la normale de plancton, de poissons et d'autres espèces marines.

Dès lors, les chercheurs craignent qu'avec le réchauffement climatique, le recul des glaciers ne se poursuive, entrainant des conséquences négatives majeures pour la nature et la pêche.