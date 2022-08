Des files en vue sur l’E40 dès ce 1er août à cause d’un chantier à Bertem

De nouveaux murs antibruit seront installés à partir du mois d’août sur l’autoroute E40 à hauteur de Bertem en Brabant flamand, juste après la jonction entre la E40 et la E314 à Heverlee. L'Agence flamande pour les routes et le trafic met en garde contre la formation probable de longs embouteillages à cet endroit, notamment aux heures de pointe. C’est une autoroute très empruntée, notamment par les navetteurs entre le Brabant flamand et Bruxelles.