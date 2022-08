Les consignes sont chantées par Hooverphonic à bord des avions de Brussels Airlines

"Mais si les radios commencent à diffuser le titre, on ne sait jamais qu'on se retrouve à devoir le chanter lors de nos concerts !", a souri Alex Callier, compositeur cofondateur du groupe. "Quand Brussels Airlines nous a demandé d'écrire une chanson avec les paroles des consignes de sécurité, j'ai vraiment pensé que ce serait impossible", a-t-il expliqué. "Les deux premières fois que j'ai essayé de composer, ça n'allait pas du tout. Et tout à coup, c'est venu ! La difficulté était qu'il faut être très strict avec les paroles."

Du côté de Brussels Airlines, on se dit très content de l'enthousiasme du groupe pour le défi, de l'originalité de la chanson et des clins d'œil du clip au surréalisme à la belge. La compagnie est convaincue que cela permettra d'attirer davantage l'attention des voyageurs sur les consignes de sécurité. Des consignes et une chanson dont Alex Callier espère, avec humour, que le personnel de cabine aura le texte et l'air en boucle dans la tête durant la nuit.