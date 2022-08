Plus de 20.000 pigeons, dont une moitié belges, disparus après une course internationale en France

"Je n’ai pas encore vécu souvent pareille situation", expliquait à Radio 2 Rudy Oliviers de Kumtich. Il se trouvait au départ de la compétition à Narbonne avec 62 pigeons. Seuls 21 sont rentrés, le sort des 41 autres est incertain. La seule chose qu’il sait, c’est que les pigeons ont rencontré un gros orage après 30 km de course. Avec les conséquences que l’on sait.

"Il faut deux à trois ans pour arriver à faire partir ses pigeons de Narbonne. C’est vraiment du travail perdu”. Il voudrait que la technologie soit davantage utilisée pour prévenir pareille situation. Les colombophiles ne doivent pas espérer de compensation pour leurs pertes. "C’est d’ailleurs difficile de mettre vraiment un prix sur un pigeon".

Ulrich Lemmens, originaire de Balen et qui avait engagé 57 pigeons dans la compétition, dont seuls 15 sont rentrés, n’est pas vraiment surpris. "Notre fédération nationale fait du bon travail, mais pour les compétitions ce sont des fédérations étrangères qui sont responsables. Celle-ci avait la réputation d’être un peu hors de son temps et ne pouvait plus organiser qu’une seule course", expliquait Lemmens.

"C’est vraiment douloureux comme perte. Dans ma carrière de 13 ans de colombophile, c’est la première fois que cela m’arrive. Trois ans de travail qui s’envolent en fumée. Mon but était Barcelone en 2024. Mais je peux l’oublier".