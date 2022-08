Tomorrowland clôture 9 jours de festival avec un feu d’artifice géant

Qui d’autres que les DJ belges Dimitri Vegas et Like Mike (photo) pouvaient clôturer l’édition 2022 de Tomorrowland, celle qui signait le retour du festival après deux années de pandémie avec pour thème central "The reflection of love" ? Les deux habitués et stars du festival de Boom s’étaient adjoint le DJ américain Steve Aoki et avaient baptisé leur trio 3 Are Legend.

Aux nombreux tubes musicaux et traditionnel feu d’artifice géant sur le Main Stage se sont ajoutés quelques moments hauts en émotions. Alors que les demandes en mariage auront été nombreuses cette année pendant les trois week-ends du festival - en raison du thème central ? -, l’influenceuse américaine d’origine vénézuélienne Lele Pons aura eu droit à une demande faite sur le Main Stage, à genou et applaudie par 40.000 spectateurs.

Quelques minutes plus tard apparaissait une photo géante du DJ et producteur suédois Avicii, décédé subitement en avril 2018. Tomorrowland lui rendait hommage en jouant sa composition “Levels". Et puis 3 Are Legend remerciaient le public et lui lançait "à l’année prochaine". Les quelque 200.000 festivaliers de ce dernier week-end de juillet reprenaient la route en foule, notamment via les aéroports du pays.