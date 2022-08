Veerle Heeren reprend son maïorat après 6 mois de suspension pour vaccination précoce

C’est ce 1er août que la bourgmestre de la ville limbourgeoise de Saint-Trond peut reprendre ses activités et elle a déjà déclaré être "impatiente de le faire". Entre début février et fin juillet, Veerle Heeren (CD&V) a en effet été suspendue de ses fonctions par le ministre flamand de l'Administration intérieure et de la Gouvernance publique Bart Somers. Il estimait que la bourgmestre avait commis une faute disciplinaire, "malgré quelques circonstances atténuantes", en recevant au mois de mars 2021 déjà une vaccination précoce, alors qu’à l’époque seuls les citoyens de plus de 85 ans étaient appelés à recevoir une première dose d’un vaccin contre le coronavirus. Treize personnes de son entourage direct - dont Heeren avait communiqué les noms - avaient en outre aussi reçu un vaccin sans faire partie des groupes prioritaires ciblés à ce moment-là par la campagne de vaccination. Heeren (photo) avait reconnu elle-même son erreur "de jugement" et s’était publiquement excusée en mai 2021.