Mois de juillet record pour l’électricité fournie par les panneaux solaires : "2022 sera une excellente année"

"En février, il a plu presque tous les jours et il n'y avait presque pas de soleil. Mais ensuite, il y a beaucoup de vent", explique Marie-Laure Vanwanseele. "Et c'est un phénomène qui revient souvent en Belgique : il y a souvent plus de vent quand il y a moins de soleil, et inversement, il y a souvent plus de soleil quand il n'y a pas de vent."

"En conséquence, nous nous retrouvons avec une part relativement stable d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'équilibre de notre réseau électrique (dont Elia est responsable, ndlr)."

Mais que faire s'il n'y a ni l'un ni l'autre - peu de soleil et peu de vent ? Il y a encore l'interaction au sein de l'Europe, dit-on chez Elia : "S'il y a moins de vent ici, nous pouvons souvent importer de l'énergie éolienne du Danemark. C'est pourquoi il est important d'être connecté à ces pays."