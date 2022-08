Chantier Borealis à Anvers : déjà 174 personnes identifiées comme victimes de traite

Plus de 100 personnes supplémentaires ont été reconnues comme victimes de la traite des êtres humains dans l'affaire d'exploitation sur le chantier de l'usine chimique Borealis (photo) à Anvers. Au départ, il était question de 55 hommes originaires des Philippines et du Bangladesh. Il apparaît maintenant que des Turcs et des hommes originaires d'autres pays étaient également exploités sur le chantier à Kallo dans la zone portuaire. L’organisation anversoise Payoke, qui accueille et aide les victimes de traite d’êtres humains parle de 174 victimes déjà identifiées et "de la plus grosse affaire de traite en Belgique". Elle annonçait sur Radio 2 ne pas pouvoir venir en aide concrètement à toutes ces victimes.