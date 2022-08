Il y a 80 ans, le premier convoi quittait Malines pour Auschwitz

"Berlin attendait 300 personnes par jour, ce qui était impossible à atteindre pour la Sipo-SD (la police de sûreté allemande, NDLR)", ajoute Laurence Schram. C'est pourquoi la première rafle a eu lieu à Anvers les 15 et 16 août 1942. Entre 1942 et 1944, quelque 25.490 Juifs et 353 Roms ont été déportés depuis la caserne Dossin vers Auschwitz à bord de 28 trains de transport. Dans un premier temps, les Allemands pressaient les Juifs dans des wagons de troisième classe, mais les déportés ont ensuite été poussés dans des wagons à bestiaux.

A peine une personne sur 20 a survécu à la déportation. Aujourd'hui reconvertie en mémorial et musée, la Caserne Dossin œuvre au devoir de mémoire. "De par notre histoire commune, il est significatif pour nous, en tant que société, de réfléchir à la persécution raciale de cette période. Divers mécanismes, qui y ont contribué - tels que le racisme, l'exclusion de groupes de population, la discrimination en raison de l'origine, de la religion, de la conviction, de la couleur de la peau, du sexe, de l'orientation sexuelle - sont toujours présents aujourd'hui", regrette Tomas Baum, directeur du musée Caserne Dossin, qui est aussi un mémorial et un centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme, inauguré en 2012.