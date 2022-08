Le film "Batgirl" des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah ne sortira pas dans les salles

"Batgirl", le nouveau film de super-héros des réalisateurs belges Adil El Arbi (photo, à g.) et Bilall Fallah (photo, à dr.) ne sera finalement pas diffusé dans les salles obscures, ni sur les plateformes de streaming, rapportent ce mercredi plusieurs médias américains spécialisés dans le divertissement, dont The Wrap et Deadline. La société de production Warner Bros. a interrompu la production du film, déjà tourné. Il aurait dû être monté dès cet été, après le mariage au Maroc d’Adil El Arbi avec la journaliste Loubna Khalkhali (VRT).