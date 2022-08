Ligue des Champions : Union crée l'exploit en battant les Rangers 2-0

Pour ce premier match européen de l'Union en 58 ans, l’entraineur Karel Geraerts avait décidé d'aligner le même onze que les joueurs victorieux de Charleroi vendredi en championnat pour défier les Écossais, privés de pions importants comme Ryan Kent et Alfredo Morelos. Finalistes de la dernière Europa League, les Rangers ont mis la pression sur l'Union d'entrée de jeu et le gardien Anthony Moris a dû s'employer à deux reprises sur un coup franc de Borna Barisic (7e) et une frappe de James Sands (9e).

Après un premier quart d'heure compliqué, dû peut-être au trac de la première rencontre européenne, les Unionistes sont rentrés petit à petit dans leur match. Amani Lazare s'est créé une première opportunité mais sa frappe a terminé sa course trop haut (19e). Le milieu ivoirien a ensuite été à la réception d'un centre de Simon Adingra mais a manqué le cadre (25e).

Poussée par son public, l'Union Saint-Gilloise (USG) a finalement concrétisé son temps fort via Teddy Teuma (photo, au centre). Après un ballon récupéré par Lazare, le capitaine saint-gillois a fusillé Jon McLaughlin d'une frappe à l'entrée du grand rectangle (27e). En fin de première période, l'USG n'est pas passée loin de doubler la mise mais Adingra a été devancé par la défense écossaise sur un centre de Bart Nieuwkoop (36e).