Non-prolifération des armes nucléaires : "Message belge d’espoir et de fermeté à l’Onu"

La Belgique a adressé aux Nations Unies un message à la fois d'espoir, de fermeté et de volonté d'aller vers un monde de dénucléarisation. C’est ce qu’a affirmé mardi soir la ministre des Affaires Étrangères Hadja Lahbib (photo). D’autre part, la nouvelle cheffe de la diplomatie belge a confirmé son intention de se rendre en Ukraine lorsque les conditions le permettront. Lahbib confirmait qu’il n’y a pas de tensions entre Kiev et Bruxelles par rapport au voyage culturel qu’elle avait effectué il y a un an en Crimée, via la Russie, alors qu’elle était encore journaliste à la RTBF.