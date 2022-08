Variole du singe : plus de 480 cas en Belgique, certaines présentations peuvent être atypiques

Selon l'Institut de santé publique Sciensano, il est possible qu'une personne contaminée par la variole du singe développe des présentations atypiques. "Il peut s'agir d'une seule lésion cutanée ou d'aucune lésion, et par exemple uniquement des douleurs et des saignements anaux. Des infections asymptomatiques ont également été décrites", expliquait l'institut dans une nouvelle directive envoyée aux prestataires de soins de santé.

De manière générale, une personne infectée présentera d'abord des symptômes bénins tels que fièvre, mal de tête et douleurs musculaires. Entre un et trois jours plus tard, des éruptions cutanées apparaîtront. Dans l'épidémie actuelle, ces éruptions apparaissent généralement dans la zone génitale. Cependant, Sciensano souligne que des présentations atypiques de la maladie sont également possibles.

"Compte tenu du nombre croissant de cas et de l'importance de poser le diagnostic le plus rapidement possible, il n'est plus nécessaire d'adresser un patient à un hôpital tertiaire (ou universitaire) ou à un centre de référence pour les IST/VIH. Plusieurs hôpitaux peuvent prélever un échantillon, et les médecins généralistes peuvent également le faire s'ils le souhaitent", indique l'Institut de santé publique.