Le metteur en scène malinois Franz Marijnen est décédé

Marijnen était né le 4 avril 1943 à Malines. Au début de sa carrière, il faisait découvrir aux Pays-Bas et en Belgique l'œuvre du metteur en scène polonais Jerzy Grotowski. Il s'est ensuite installé aux États-Unis, où il a fondé la société expérimentale Camera Obscura. Il est revenu travailler en Europe à partir de la seconde moitié des années 1970.

Franz Marijnen a étudié la mise en scène au RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound) de Bruxelles. Il devenait ensuite le premier directeur (de 1977 à 1983) du Rotterdam Ro Theatre. Au Ro Theatre, puis en tant que metteur en scène indépendant entre autres au NNT et au NTGent, il réalisait des productions à grande échelle telles que Wasteland (Rotterdam, 1980) et Bataille Bataille (Groningen, 1992). La méthodologie de Grotowski continuait de servir de "point de départ", faisant de Franz Marijnen l'un des rares metteurs en scène à avoir réussi à réaliser des productions à grande échelle avec une empreinte expérimentale claire.