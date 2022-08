Près de 45.000 habitants de Bruxelles ont déménagé en Flandre ou Wallonie en 2021

L’an dernier, Bruxelles a connu l'exode de 44.905 de ses habitants vers les deux autres Régions du pays, révèlent des chiffres publiés par le bureau des statistiques Statbel. Il s'agit du plus grand nombre de départs depuis 1992, année depuis laquelle les données statistiques sont disponibles. La majorité des Bruxelloises et Bruxellois qui ont quitté la capitale ont déposé leurs valises en Flandre, et notamment en périphérie flamande de Bruxelles. Les prix élevés de l’immobilier dans la capitale seraient l’une des causes de ces départs.