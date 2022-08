Décès de l'ancien recteur de la VUB Paul De Knop

La carrière académique de Paul De Knop commence lorsqu'il obtient une licence en éducation physique et une licence en éducation aux loisirs à la VUB. En outre, il a obtenu une maîtrise en sociologie du sport et en gestion du sport à l'université de Leicester (Royaume-Uni), après quoi il a obtenu un doctorat en éducation physique à la VUB. Avant de devenir recteur, Paul De Knop a été doyen de la faculté d'éducation physique et de kinésithérapie de la VUB de 2004 à septembre 2008 et chef de cabinet adjoint du ministre flamand des Sports de l'époque, Bert Anciaux.

Outre une mission académique, il attachait à son titre une fonction managériale. Au cours de ses deux mandats, il a développé un ambitieux "Plan stratégique général" ayant abouti à un programme d'investissement et à la plus grande extension du campus depuis les années '70.

"Paul va énormément nous manquer. Son dynamisme, son éthique de travail et son optimisme, sa passion pour la VUB. Il s'est engagé jusqu'à la fin. Il a jeté les bases qui ont permis à la VUB d'être à l'épreuve du temps et de continuer à se développer. Sa mort m'attriste énormément, ainsi que la communauté universitaire", a déclaré le recteur ad intérim de la VUB, Jan Danckaert.

Peu après la fin de son mandat de recteur de la VUB, on a diagnostiqué à Paul De Knop un cancer métastasé de type mélanome. À l'UZ Brussel, il a subi des traitements expérimentaux d'immunothérapie. Pendant son traitement, il a fondé le Fonds Paul De Knop pour l'immunothérapie de la VUB-UZB. Il a lui-même déclaré à ce sujet : "J'ai proposé à mon médecin traitant de l'aider à collecter des fonds, non pas pour moi, mais pour les autres."