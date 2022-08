"Il n’y a actuellement aucune garantie qu’une visite d’Hadja Lahbib en Ukraine soit possible"

Selon Vincent Van Quickenborne, cela ressort de la réponse à une lettre que Mme Lahbib a envoyée à son homologue ukrainien Dmitro Koeleba pour lui exprimer son soutien à l'Ukraine.

"Il ressort très clairement de cet échange de lettres que l'Ukraine et la Belgique sont sur la même longueur d'onde", a déclaré Vincent Van Quickenborne. "Le plus important est de savoir s'il y a un problème avec l'Ukraine. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas." Selon lui, la réponse du ministre Dmitro Koeleba montre que Hadja Lahbib est l'interlocutrice belge de Kiev. "Ce qui m'importe, c'est la façon dont elle fonctionne en tant que ministre."

Toutefois, il semble qu'il y ait plus de ressentiment envers Hadja Lahbib que ce que Vincent Van Quickenborne laissait entendre dimanche. En tout état de cause, l'affaire n'est pas encore réglée et il n'est même pas certain que Hadja Lahbib soit autorisée à entrer en Ukraine. Bien que l'Ukraine garde certainement la porte ouverte à une discussion avec la ministre.

L'Ukraine continue de demander des "explications" sur le voyage en Crimée effectué par Hadja Lahbib.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères souhaite "obtenir plus de détails sur les circonstances de la visite par le biais de contacts diplomatiques et prendre des décisions sur les futurs contacts bilatéraux sur cette base", comme il l'a indiqué précédemment. Cette déclaration se réfère principalement aux contacts personnels avec la ministre Hadja Lahbib, et non à notre pays en tant que tel.

Les journalistes de la VRT n'ont pas été en mesure de consulter la lettre du ministre Koeleba, car elle concerne des informations confidentielles entre ministres. Mais il est clair que cette lettre est interprétée très différemment en Belgique et en Ukraine. La Belgique l’interprète comme un message positif, tandis qu'en Ukraine, il semble que ce soit encore à la Belgique de trouver une solution.