L'automobiliste ayant mortellement percuté un adolescent à Tamise, restera en prison

Le jeune cycliste a été percuté lundi vers 22h00, sur la Doornstraat à Tamise, à hauteur du viaduc. Les secours n'ont plus rien pu faire pour le jeune homme, qui est décédé sur place. Peu de temps après, la police a repéré un véhicule très endommagé ayant embouti un réverbère en béton sur la Beeldstraat à Saint-Nicolas. Le chauffeur a été emmené au commissariat et soumis à un alcootest et un test salivaire qui se sont tous deux révélés positifs.

Le suspect de 33 ans, originaire de Sint-Niklaas, a été présenté mercredi au juge d'instruction de Termonde qui a confirmé son arrestation. L'homme est soupçonné de faits ayant entraîné la mort sans intention de la donner, délit de fuite, conduite sous influence de drogue, intoxication alcoolique, conduite en état d'ébriété et vitesse inappropriée.

Sa détention a été prolongée d'un mois vendredi.

Gregory Everaert, l'avocat du suspect, n'a pas non plus demandé la libération de son client : "Il est très impressionné par les faits et n'a pas insisté pour être libéré. Il prend ses responsabilités et coopère pleinement avec l'enquête » a déclaré l’avocat à propos de son client.