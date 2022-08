Le centre-ville de Hasselt désormais zone résidentielle limitée à 20km/h

En fait, les experts ne pensent pas que les automobilistes devront désormais vraiment lever le pieds. "Car à l'exception de quelques excès, la vitesse maximale réelle était déjà de 20 km/h", explique Kris Peeters, expert en mobilité. "Cette vitesse est logique dans un centre-ville médiéval comme Hasselt. Les rues y sont étroites, à présent la vitesse maximale de 20km/h y est officialisée."

Il s'agit plutôt d'une manière symbolique de dire que la voiture y est une invitée", pense Stef Willems de l'institut de sécurité routière Vias. "Le message est qu'il ne faut s'y rendre en voiture que si c'est vraiment nécessaire et justifiable. Une ville doit être accessible, mais les rues sont principalement destinées au trafic local et aux cyclistes. Et ils y ont déjà pris leur place.

Les cyclistes devront peut-être faire preuve d'un peu plus de retenue. "Parce que tout le monde doit s'en tenir aux 20 km/h", explique Cathy Macharis, professeur de mobilité durable et de logistique à la VUB. "Aussi les vélos électriques, et de nos jours, on peut facilement rouler beaucoup plus vite que ça."