Le niveau des nappes phréatiques et le débit des voies navigables au plus bas en Flandre

Dans les plus petits cours d'eau et voies les non navigables le niveau de l'eau est très bas. A 53% des points de mesure dans l'ensemble de la Flandre, des débits moyens sur 14 jours très bas et bas sont actuellement mesurés. Dans certains endroits, des débits bas records ont même été mesurés, comme à plusieurs endroits en Flandre occidentale et dans les bassins de la Dendre et de la Dyle, malgré une interdiction de pompage par les agriculteurs en vigueur depuis plusieurs semaines.

"Dans 20 % des endroits, nous avons mesuré des valeurs basses que nous n'avions jamais vues auparavant", déclare Katrien Smet du VMM. "C'est un très gros problème pour la nature, pour la faune et la flore. Beaucoup de poissons sont déjà morts. Certains ont fui, mais dans certains endroits, la seule eau sont les rejets d'une station d'épuration ou d'une entreprise. L'impact sur la nature est très important."

Les grandes voies navigables commencent également à en ressentir les effets. "De nombreuses mesures doivent être prises pour les maintenir navigables", indique Katrien Smet.