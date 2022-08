Un coup de tonnerre particulièrement puissant réveille les habitants de l’est du Brabant flamand

Dans un rayon de 10 km autour de l'impact à Haasrode, la forte détonation a réveillé de nombreux habitants. Il s'agissait d'un impact CG+ d'une puissance inhabituelle de 227 kg ampères, explique Dieter Poelman de l'IRM : "Une zone orageuse est passée ce matin juste en dessous de Louvain".

"C'est en fait une forte détonation, tellement plus puissante qu'un coup de tonnerre ordinaire", a déclaré Kevin Van Kamp qui a pu filmer l’éclair en tant que photographe. "A Haasrode, tout près de l’impact, c’était encore beaucoup plus puissant. Cela crée également un bang beaucoup plus fort, semblable au bang supersonique que l'on entend lorsque les avions à réaction passent le mur du son."