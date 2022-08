Un obus découvert sur le site du camping du Festival Dranouter

Le Festival Dranouter, en Flandre occidentale, s'attend à recevoir entre 40.000 et 50.000 festivaliers à l'occasion de sa 48e édition, a indiqué l'organisation vendredi, jour de début de l'événement. La majorité des tickets ont été vendus et seuls quelques sésames restent disponibles pour les journées de vendredi et de dimanche dans ce festival ou Tourist LeMC partage l'affiche avec SX unplugged et Intergalactic Lovers, entre autres.

Après deux ans d'interruption en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les amateurs de musique ont déjà pu retrouver le site du festival jeudi, à la veille de l'ouverture officielle.

La première véritable journée de festival a donc lieu vendredi avec des artistes tels que le groupe ukrainien Go_A, Portland ou encore la fanfare allemande Querbeat. Samedi et dimanche, ZAZ, Tourist LeMC, Intergalactic Lovers, SX Unplugged, Sylvie Kreusch et Yong Yello, entre autres, se partageront la scène