Caroline Pauwels, l'ancienne rectrice de la VUB est décédée

Professeure en sciences de la communication, Caroline Pauwels a été rectrice de la VUB de 2016 à 2022. Elle était mère de deux enfants.

A côté de ses fonctions de rectrice de la VUB, elle était reconnue comme auteure, scientifique et directrice du centre de recherche SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology). Elle était connue pour sa vision libre-exaministe et optimiste du monde, dans laquelle elle reliait de manière transparente humanisme et science.

Caroline Pauwels, est née en 1964 à Sint-Niklaas (Flandre orientale), a étudié la philosophie à l'UFSIA, qui a maintenant fusionné avec l'Université d'Anvers, et les sciences de la communication à la VUB. En 1989, elle a débuté sa carrière académique comme chercheuse au département des sciences de la communication de la VUB et neuf ans plus tard, elle y est devenue professeure.

De 2000 à 2016, elle a été directrice du centre de recherche SMIT, spécialisé dans l'étude des technologies de l'information et de la communication. Elle a également été commissaire du gouvernement à la VRT jusqu'en 2015.