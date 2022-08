Le témoignage d’une mère de scouts et ancienne membre de mouvement de jeunesse fait le buzz

Eva Martens, qui habite Deinze, en Flandre orientale, a deux enfants qui font partie de l’unité locale des scouts. Des enfants qui n'auraient peut-être pas été là sans les scouts, car Eva et son mari se sont rencontrés dans les mouvements de jeunesse.

Le fait que l'on ait parlé cet été d'incidents dans des camps de scouts a touché une corde sensible. "Mais c'est déjà bien plus tôt que j'ai été choquée par un certain nombre de choses", a déclaré Eva Martens à VRT NWS. "L'été n'avait pas encore commencé que des bourgmestres commençaient déjà à interdire toutes sortes de choses. Il n'y avait plus de dialogue possible, c'était comme si tout allait mal or ce n'est pas ce que moi j’ai ressenti dans les mouvements de jeunesse."

Et c'est ainsi qu’Eva Martens a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux, pour partager un texte sur Facebook : comment les scouts ont fait s'épanouir son fils.

"Mon fils de 14 ans est rentré de son camp dans les Ardennes. Le petit garçon qu’il était n'est plus le même, il est devenu beaucoup plus mature en 11 jours."