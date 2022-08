Les Lokerse Feesten de retour avec "l'édition la plus internationale de leur histoire"

"Nous ouvrirons les festivités par une soirée hip-hop et reggae avec, entre autres, Damian 'Jr. Gong' Marley", explique Peter Daeninck, directeur du programme. Samedi, le groupe hip-hop pop Black Eyed Peas sera sur la scène principale et mardi prochain, le groupe de rock américain Kings Of Leon sera tête d'affiche. Le line up international comprend également Kraftwerk, The Afghan Whigs et Snow Patrol.

Mais les musiciens belges et néerlandais occuperont également une place de choix sur la scène de Lokeren, avec Zwangere Guy, Coely, Clouseau, De Kreuners et Regi. "'T Hof van Commerce jouera à Lokeren sa seule prestation en festival", ajoute Peter Daeninck.

En 2020, les fans ont dû se contenter d'une édition radio en streaming et l'année dernière, les Lokerse Feesten se sont limitées à une édition en "bulles". "Les deux années plus calmes n'ont fait qu'aiguiser l'appétit", estime le patron de l'événement Timothy Heyninck. Les billets combinés pour le festival de dix jours sont épuisés. "Toutefois, il reste des billets individuels disponibles pour chaque jour", a-t-il précisé.

La dernière journée du festival mettra en vedette Louis Tomlinson, ancien membre du boys band One Direction. "Il est clair qu'avec Louis Tomlinson, nous attirons un public très international", souligne M. Heyninck qui évoque "d''importantes délégations en provenance de nos pays voisins mais aussi d'Espagne, de Suisse, d'Israël, d'Italie, d'Autriche, de Suède et de Turquie."

Au total, les Lokerse Feesten accueilleront des spectateurs de 64 pays au Grote Kaai à Lokeren (Flandre orientale).