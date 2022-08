Lille ouvre un centre de vaccination contre la variole du singe : de nombreux Belges font la file

De nombreux Belges sont également attendus à Lille. Ces derniers jours, des dizaines de nos compatriotes ont franchi la frontière pour se faire vacciner contre la variole du singe. Dans notre pays, seul un groupe limité est admis à la vaccination préventive. Alors qu’en France plus de personnes sont admissibles et il y a simplement plus de vaccins disponibles.

"Nous nous concentrons sur les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes transgenres ayant différents partenaires sexuels et les travailleurs du sexe. À propos, la variole du singe n'est pas une maladie sexuellement transmissible, nous ne voulons donc pas stigmatiser ce groupe. Il s'agit tout simplement du groupe le plus vulnérable, et donc de notre groupe cible prioritaire", a déclaré en début de semaine Karima Chouia, responsable du centre de vaccination de Lille. "Nos voisins belges sont certainement les bienvenus mais les Français restent prioritaires".

Notre pays devra se contenter de 3 040 doses du vaccin contre la variole du singe jusqu'en octobre au moins. Ce n'est qu'ensuite que 30 000 doses supplémentaires sont attendues. Par conséquent, tous ceux qui le souhaitent ne peuvent pas se faire vacciner pour le moment. Pour l'instant, la Belgique ne donne qu'une seule injection, jusqu'à ce que d'autres doses soient en stock. D'autres pays donnent une deuxième dose après un mois.